Коммунальные службы обновят более 24 километров инженерных сетей в Чехове

Особое внимание уделяют котельным № 1 и № 2, которые обеспечивают теплом более 200 многоквартирных домов и 23 социальных учреждения. На первом объекте проходят планово-профилактические работы на действующем оборудовании. Также готовят фундамент для установки новых мощностей. На вторую котельную доставили три отечественных котла. Еще один привезут на следующей неделе.

В рамках подготовки к отопительному сезону специалисты завершили гидравлические испытания сетей в поселке Любучаны, Чепелево и на улице Московская. Сейчас они приступили к работам на котельных № 1, № 5 и № 7. Параллельно в округе продолжается замена тепловых сетей.

«Жители микрорайона Полиграф не раз обращали внимание на временные трубы, прокладываемые над землей. Это байпас — обводные участки, которые мы монтируем, чтобы во время ремонта основных теплосетей жители не оставались без горячей воды. Использование байпас при капитальном ремонте сетей, является наиболее эффективным решением: это существенно сокращает сроки проведения работ, минимизирует объемы последующего благоустройства территорий и обеспечивает рациональное использование бюджетных средств. Весь цикл работ — от проектирования и сварки до теплоизоляции — выполняется в строгом соответствии с технологическими нормами. После завершения прокладки труб основной теплосети все временные линии будут демонтированы», — прокомментировал руководитель муниципалитета Михаил Собакин.