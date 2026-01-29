Коммунальные службы ночью убрали снег в Химках

Коммунальные службы Химок в ночь с 28 на 29 января активно занимались расчисткой дорог и проездов от снега. Это позволит обеспечить нормальное сообщение по городу в условиях зимней непогоды.

Бригады приступили к ночной уборке после 23:00 на мосту на Ленинградском шоссе в районе Старых Химок, а также на улице 9 Мая в Новых Химках. Утром к работам присоединились другие смены специалистов, оснащенные современной снегоуборочной техникой. Уборка будет вестись в круглосуточном режиме без перерывов.

Свежие кадры и видео с процесса уборки из различных районов города регулярно публикуются.

По всем вопросам, связанным с уборкой снега, можно обратиться на единую горячую линию администрации городского округа Химки по телефону: +7 (495) 793-01-01. В случае возникновения экстренной ситуации следует звонить во номеру 112.