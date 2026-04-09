Коммунальные службы навели порядок на улицах Богородского округа

Апрель в этом году традиционно был объявлен месячником по уборке и благоустройству территорий. Но городские и коммунальные службы начали наводить порядок, не дожидаясь официального старта субботников.

Работы включают очистку дорог, тротуаров, дворовых территорий, общественных пространств. Также сюда входит ремонт малых архитектурных форм, памятников и других элементов городской инфраструктуры, уборка мусора.

В очистке улиц задействована спецтехника. Так, МБУ «Благосфера» использует в своей работе «Анты», МТЗ, пылесосы, КДМ, погрузчики и самосвалы. Также работники приводят в порядок газоны. Как только позволит погода, специалисты начнут готовить почву для озеленения и посадки цветов. Параллельно ведется мониторинг состояния территорий, в случае необходимости проводится дополнительная уборка.

Не менее масштабную работу ведут и управляющие компании. В Богородском округе их 22. В период с 30 марта по 26 апреля планируется привести в порядок 1355 придомовые территории. Во дворах убирают мусор и грязь, которые скопились за зиму. Приводят в порядок детские площадки. На сегодняшний день уборка проведена во дворах 961 многоквартирных домов. Работа идет по графику.

Не остаются в стороне предприятия округа, общественные организации. Ногинское местное общество инвалидов провело субботник на своей территории. Вооружившись метлами, лопатами, граблями, активисты принялись за уборку.

25 апреля во всех регионах страны пройдет всероссийский субботник. В этом году в Московской области появилось новшество — планируется использовать сервис «Яндекс. Смена». С его помощью к уборке смогут присоединиться все желающие. Платформа позволяет участникам самостоятельно выбирать локации и подходящую задачу.