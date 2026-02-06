Коммунальные службы Наро-Фоминска продолжают борьбу со снежными завалами

В городе Наро-Фоминск активно ведутся работы по ликвидации последствий сильных снегопадов. Несмотря на то что температура воздуха опустилась до –15 °C, а ощущаемая температура достигла –22 °C, коммунальные службы не прекращают убирать сугробы на всех ключевых участках.

На магистральных улицах используется комбинированная техника, которая одновременно убирает снег и посыпает проезжую часть противогололедной смесью. Завершены работы по вывозу снега с центральной улицы Маршала Жукова и ее дублера — улицы Луговой.

В центре города пешеходные тротуары расчищены. Особое внимание уделяется остановкам общественного транспорта и дворам, где еще остались высокие сугробы. Жители активно присоединяются к работникам коммунальных служб.

На улице Текстильщиков коммунальщики провели чистку и частичный вывоз снега. Работы по расчистке дворовых территорий продолжаются.