Коммунальные службы Наро-Фоминска борются с последствиями сильного снегопада

В городе Наро-Фоминск снегопад стал серьезным испытанием для коммунальных служб. С раннего утра управляющие компании работают в усиленном режиме.

Так, УК «Воскресенский» направила силы на очистку огромной парковки у торгового центра. Десятки грузовиков вывозят снег, чтобы обеспечить жителям свободный проезд. У самого здания ТЦ с шести утра вручную лопатами расчищали пешеходную зону — снежный покров за ночь достиг десяти сантиметров.

В ЖК «Никольский» управляющая компания привела в порядок парковки, а дворник дополнительно расчистил контейнерную площадку.

Пока техника борется со стихией в жилых кварталах, на набережной горожане не забывают о птицах. Жители пришли покормить пернатых, которых заметает снегом.

На улице Полубоярова дворнику пришлось помогать автомобилисту, чья машина застряла в сугробе на проезжей части. Совместными усилиями авто удалось вытолкать. Этот случай подтвердил правоту синоптиков и коммунальщиков, которые накануне рекомендовали водителям оставить личный транспорт дома и пересесть на общественный.

Тем временем спецтехника добралась до улицы Войкова. Трактор расчистил проезжую часть, однако под снежным покровом здесь обнаружились десятки машин — не все жители вняли советам специалистов. Теперь автовладельцам предстоит непростая задача откопать свои автомобили после окончания снегопада.