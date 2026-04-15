Коммунальные службы начали уборку улиц к теплому сезону в Химках

В Химках активно ведется комплексная уборка после зимнего периода. Коммунальные службы ежедневно работают во всех микрорайонах города.

Работники выполняют полный набор мероприятий: мойку дорог и тротуаров, сбор листвы с мусором, очистку лавочек, урн и информационных стендов, а также готовят газоны к сезону. Особый акцент сделан на детских площадках, которых в округе насчитывается 884.

Специалисты уже осмотрели 85% игровых комплексов, после чего на основе проверок составляют список работ. Все игровые площадки промоют к концу месяца, а выявленные проблемы устранят к 1 июня.

Одновременно с этим идет ямочный ремонт. Свыше 4,5 тысячи ям ликвидировали с начала года, только за минувшую неделю убрали 709. Работы проводятся ежедневно.

Цель коммунальщиков — не только убрать город после зимы, но и своевременно решать ключевые проблемы: от дворов и дорог до безопасности детских площадок. Такой подход помогает держать городскую среду в порядке и быстро откликаться на нужды жителей.