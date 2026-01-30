Коммунальные службы продолжили уборку снега в Орехово-Зуеве

Утром 30 января специальная техника приступила к расчистке тротуаров и дворов в Орехово-Зуевском городском округе. В Ликино-Дулеве на улицы вышли девять тракторов с отвалами и щетками, три минипогрузчика, экскаватор и три комбинированных дорожных машины.

За рулем одной из машин — Олег Стогин, который работает в Ликино-Дулевском комбинате благоустройства уже три года. «Машина хорошая, надежная. Работы сейчас много. Снег падает, мы чистим. Была снежная зима в 2024 году, но сейчас сложнее из-за перепада температуры», — поделился он.

Одновременно с работой техники начинается трудовой день у дворников комбината. Они вручную расчищают пешеходные дорожки, детские площадки и скверы. В Ликино-Дулеве сегодня убирают снег 71 дворник и рабочий по благоустройству.