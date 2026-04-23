Коммунальные службы начали стрижку кустарников и подкормку цветов в Истре

С начала апреля коммунальные службы Истры проводят агротехнические мероприятия на ключевых цветниках муниципалитета. В их работу входит рыхление почвы, уборка отмерших частей многолетников, внесение комплексного удобрения, а также санитарная и формирующая обрезка декоративных кустарников.

В апреле специалисты занимались уходом за клумбами, расположенными вдоль центральных улиц города — Советской и 9-й Гвардейской дивизии. Бригады также работали на благоустроенных территориях площади 15 лет Комсомола, у памятника Алексею Петровичу Босову и в сквере за Молодежным центром «МИР».

Также привели в порядок зеленые зоны рядом с городским ЗАГСом и цветочные композиции на участках с круговым движением в деревне Давыдовское и селе Павловская Слобода. По данным администрации, на данный момент обработано около 650 квадратных метров цветников.