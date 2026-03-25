Коммунальные службы начали ремонт брусчатки в Павловском Посаде

24 марта Денис Семенов лично осмотрел территорию Электрогорска в рамках подготовки к весеннему благоустройству. После объезда города и осмотра Стахановского озера глава округа отметил, что работы по наведению порядка уже начаты, особое внимание уделяется ключевым объектам.

В центре внимания — территория у Дома культуры: здесь планируют отремонтировать брусчатку и входную группу, провести осмотр памятника напротив ДК и при необходимости выполнить ремонт. В преддверии 9 Мая поправят световые элементы, посвященные Дню Победы. В сквере напротив ДК отремонтируют лавочки и урны, заменят светильники.

Денис Семенов отметил, что после зимы город выглядит неухоженно, и для исправления ситуации нужен системный подход. Тротуары и пешеходные дорожки требуют восстановления из-за продавленности техникой, ресурсоснабжающие организации должны привести в порядок участки после раскопок, дорожникам предстоит убрать смет и провести усиленный ямочный ремонт. Коммунальщики займутся опиловкой кустов, уборкой мусора и наведением порядка во дворах.

Муниципальные службы приступят к работам уже с 4 апреля. Особое внимание — состоянию торговых объектов: многие из них выглядят неудовлетворительно, с мусором, гнутыми заборами, ямами, разрушенными входными группами. Ответственному заместителю поручено подготовить чек-лист по таким объектам и начать их приводить в порядок.

Глава округа подчеркнул, что каждый уголок Электрогорска должен стать комфортным и безопасным для жителей. Работы уже начаты и продолжатся в ближайшее время.