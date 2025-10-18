Коммунальные службы начали подготовку фонтанов в Коломне к зиме

Одним из первых на зимовку отправили архитектурное сооружение в сквере имени Зайцева. Специалисты провели целый комплекс работ, чтобы водный объект благополучно пережил холода и снова мог радовать жителей городского округа Коломна в следующем году.

Традиционно переводить городские фонтаны в зимний режим сотрудники МБУ «Спецавтохозяйство» начинают в октябре, как только на улице серьезно холодает. Установки не просто закрывают от дождя и снега — по техническому регламенту сначала их тщательно моют, демонтируют оборудование и только после этого приступают к процессу консервации. Специалисты коммунальной службы накрывают чашу водного объекта деревянной конструкцией. Это поможет защитить ее от повреждения в зимний период.

Фонтан в сквере имени Зайцева оснащен мраморной чашей с керамической мозаикой и разноцветными светодиодными светильниками. Он также оборудован системой, позволяющей менять режим работы: высоту, ритмичность и скорость водяных струй. Особенно эффектно архитектурное сооружение смотрится в вечернее время. Фонтан стал местом притяжения для местных жителей и гостей городского округа Коломна.