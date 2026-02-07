Коммунальные службы Лосино-Петровского борются с последствиями снегопада

В городском округе Лосино-Петровский из-за сильных снегопадов коммунальные службы начали работать в усиленном режиме. Основное внимание уделяется расчистки дорог, остановок, пешеходных переходов и территорий у социальных объектов.

Уборщик территории «Городского хозяйства» Александр Азовцев рассказал, что работы начались в семь утра. Сначала расчищали тротуар до школы № 2 имени Дагаева и территорию возле школы, затем перешли к пешеходным переходам.

Александр Азовцев поделился своими воспоминаниями: «Разве это снегопад? В нашу молодость снега было больше: на поле пещеры копали, в них лазили. Так что это так, мелочь».

Он также отметил, что сейчас коммунальные службы стараются очищать тротуары и другие объекты до асфальта, прикладывая все усилия, чтобы жителям было комфортно.