Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Куровском

В городе Куровское активно ведутся работы по уборке снега. Сотрудники подрядной организации очищают платформы и территорию возле железнодорожной станции Куровская. По словам рабочих, они уже второй раз выходят на уборку в течение дня.

Жительница города Куровское Наталья поделилась наблюдениями: «Уезжала, все было почищено, вот сейчас опять снега намело».

За минувшую ночь из городов и деревень вывезли 4260 кубометров снега. На дорогах и улицах работает более 200 единиц техники и 400 дворников, задействованы и волонтеры. В первую очередь расчищают опасные участки, дороги с интенсивным движением, автобусные маршруты, городские дороги в населенных пунктах, подъезды к СНТ.

Коммунальные службы работают непрерывно, но снегопад не прекращается. Жителей просят набраться терпения — постепенно техника придет в каждый двор.