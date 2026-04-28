Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в городском округе Щелково

В городском округе Щелково вторые сутки наблюдается сильный снегопад и ветер. В некоторых местах толщина снежного покрова превысила 7 сантиметров. Коммунальные службы активно устраняют последствия непогоды, расчищая дворы, улицы, центральные площади и пешеходные зоны.

Уборка проводится не только в центральных районах, но и в отдаленных населенных пунктах округа. В поселке Литвиново рабочие очищают дворы возле пятого и седьмого домов. Сначала трактор расчистил проезды к домам, а затем специалисты приступили к ручной уборке тротуаров и подходов к подъездам.

Жителям рекомендуется соблюдать правила безопасности и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.