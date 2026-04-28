Коммунальные службы ликвидируют последствия сильного снегопада в Клину

В городском округе Клин второй день продолжаются активные работы по устранению последствий неожиданного апрельского снегопада. Сотрудники компании «Чистый город» усердно справляются с последствиями стихии. В ночное время специалисты распилили и убрали с дорог 18 крупных деревьев.

К утру в некоторых районах округа высота снежного покрова достигла 9 см, что превысило рекорд 1971 года, когда в Подмосковье был зафиксирован снежный покров в 7 см.

В настоящее время работы по расчистке ведутся практически по всем улицам города и во дворах. Специалисты на тракторах с ковшами и минипогрузчиках с щетками активно очищают снег на парковке возле мемориального комплекса «Аллея памяти» и на пешеходных дорожках, соединяющих улицу Литейную и улицу Гагарина. Параллельно рабочие расчищают от снега и срезают ветки на тротуарах по улице Менделеева.

Несмотря на сложные погодные условия, все экстренные и коммунальные службы продолжают работать в круглосуточном режиме.