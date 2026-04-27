Коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды в Дубне

Утром понедельника коммунальные службы городского округа Дубна активно устраняли последствия неблагоприятных погодных условий. Как отметили в МБУ «Чистый город», на борьбу с последствиями капризов погоды вышли четыре комбинированные дорожные машины и пятнадцать тракторов. Три бригады занимаются уборкой поваленных деревьев.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров сообщил в социальных сетях об отключениях электроэнергии в правобережной части округа. В настоящее время электроснабжение постепенно восстанавливается.

Максим Тихомиров призвал жителей набраться терпения и заверил, что для полного восстановления потребуется до четырех часов. Он также попросил сообщать обо всех экстренных ситуациях по телефону 112.