Коммунальные службы ликвидируют последствия мощного снегопада в Чехове

Фото: уборка упавшего на машину дерева (г. Чехов, ул. Солнышевская, д. 3А) / МБУ «Чеховское благоустройство»

В городском округе Чехов произошел сильный снегопад в ночь на 27 апреля. За сутки выпало около 30% месячной нормы осадков, образовались сугробы и снежные заносы, на дорогах и тротуарах появилась гололедица. Это затруднило движение пешеходов и транспорта.

Местная администрация перевела коммунальные, дорожные и экстренные службы в режим усиленной работы. Сотрудники «ЧеховСпас», ПСЧ-311, МБУ «Чеховское благоустройство», «Россети. Московский регион», «Мособлэнерго», «Мосавтодор» и другие участвуют в ликвидации аварий.

Энергетики устраняют обрывы проводов и восстанавливают электроснабжение. Рабочие чистят снег на проездах и проходах, убирают упавшие деревья.

В результате снегопада произошло более 20 падений деревьев, повреждено как минимум пять машин. Экстренные службы оперативно прибыли на места происшествий и устранили большую часть последствий непогоды.

Например, одну из аварий сотрудники МБУ «Чеховское благоустройство» ликвидировали по адресу Вокзальная площадь, дом 2. Там дерево упало на две машины и частично повредило их. Его аккуратно спилили, убрали ветки и ствол, восстановили проход и проезд.

Также порядок навели около дома №1 по улице Новослободской, где упавшее дерево перегородило дорогу. Дерево распилили на части и временно сложили на обочине.