Коммунальные службы ликвидируют последствия гололеда в Коломне

Столбик термометра неуверенно, но все-таки начал двигаться вверх, и дорожные службы округа оперативно реагируют на перемену погоды: они снова приступили к обработке улиц песко-соляной смесью. Оптимальная температура для такой работы — от минус 3 до минус 10 градусов, именно в этих условиях состав эффективно плавит лед и снег.

В сильные морозы, когда термометр показывает ниже минус 10, смесь, состоящая на 75 процентов из песка и на 25 процентов из соли, попросту не работает. Поэтому с наступлением оттепели коммунальщики активизировались. Как сообщил начальник отдела дорожного хозяйства администрации городского округа Коломна Евгений Гуров, на данный момент у муниципальных подрядчиков запасено 6 тысяч кубометров песко-соляной смеси.

«Начали с наступлением зимнего периода, весь декабрь и январь до сильных морозов. В данный момент на муниципальных подрядчиков запасено 6000 кубометров песко-соляной смеси. До конца зимнего периода это более чем достаточно. И в городе, и в районе работаем в населенных пунктах», — пояснил Гуров.

Дорожные службы переведены в круглосуточный режим работы. В первую очередь обрабатывают маршруты общественного транспорта и места с повышенной опасностью: крутые подъемы и спуски, перекрестки и пешеходные переходы. Всего задействовано 16 комбинированных дорожных машин.

«У нас задействованы комбинированные дорожные машины, занимающиеся россыпью песко-соляной смеси — 16 дорожных машин. Обрабатываем превентивной обработкой: это перед заморозками и уже, соответственно, когда выпадает снег. Сейчас, как только температура станет чуть-чуть теплее, опустится выше минус 10, начнем обрабатывать автомобильные дороги», — добавил начальник отдела.

Городские службы призывают водителей и пешеходов быть внимательными: даже после обработки дороги могут оставаться скользкими. К тому же грядущие выходные не сулят улучшения ситуации: синоптики прогнозируют повышение температуры и обильные снегопады, что значительно затруднит движение по городу и за его пределами.