Коммунальные службы ликвидируют последствия ЧП в Раменском округе

Администрация Раменского округа организовала проверку после инцидента возле деревни Косякино, где грузовой автомобиль рассыпал по дороге куриные отходы. Специалисты проведут санитарную обработку территории, а также исследуют почву и воду на предмет возможного загрязнения.

Происшествие произошло 10 июня на участке дороги рядом с деревней Косякино. После попадания отходов на проезжую часть коммунальные службы приступили к ликвидации последствий. Территорию планируют полностью очистить, а состояние окружающей среды проверят с помощью лабораторных исследований. Для этого специалисты возьмут образцы почвы и воды.

До завершения экспертиз жителям близлежащих населенных пунктов предоставят питьевую воду. Такое решение принято в качестве дополнительной меры предосторожности до получения официальных заключений.

«Мы взяли ситуацию на контроль, приложим все усилия для устранения последствий происшествия. Как только будут готовы результаты экспертизы, мы сразу же сообщим о них дополнительно», — сообщили в администрации Раменского округа.

По словам очевидцев, после происшествия в районе дороги ощущался сильный запах куриных субпродуктов. Кроме того, покрытие стало настолько скользким, что напоминало зимний гололед. Для очистки участка на место прибыла специальная техника. В том числе работала пожарная машина, которая смыла с асфальта перья и остатки отходов.

В администрации подчеркнули, что дальнейшие действия будут определены после получения результатов лабораторных исследований. Специалисты оценят возможные риски для окружающей среды и примут необходимые решения по итогам проверки.