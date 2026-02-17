Коммунальные службы ликвидировали последствия снегопада в Серпухове

В городском округе Серпухов минувшей ночью шла интенсивная уборка снега. Дорожные службы работали без остановки, несмотря на сильный снегопад.

На линию вывели 2 погрузчика, 4 самосвала, 1 трактор и 10 комбинированных дорожных машин. Техника расчищала основные магистрали и обрабатывала их противогололедными реагентами. С девяти утра к уборке подключились 87 единиц техники и почти 300 человек.

Рабочие сосредоточились на расчистке остановок и пешеходных зон. Они вывозили снег с загруженных участков и обрабатывали опасные спуски и подъемы.

«Благодаря слаженной работе сотрудников нам удалось обеспечить безопасность движения и комфорт для жителей. Работа по уборке снега будет продолжена», — сказал глава округа Алексей Шимко.