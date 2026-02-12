Коммунальные службы ликвидировали последствия снегопада в Можайске

Коммунальные и дорожные службы Можайского округа переведены на усиленный режим работы в связи с обильным снегопадом. На уборку территорий выведено более 220 человек и порядка 70 единиц спецтехники.

На региональной сети задействованы 28 машин и 60 рабочих: комбинированные дорожные машины, трактора, роторы, погрузчики и автогрейдеры. Параллельно ведутся работы на муниципальных улицах — во дворах и внутриквартальных проездах трудятся 42 единицы техники и свыше 70 сотрудников. Придомовые территории и выходы из подъездов очищают более 90 дворников.

Особое внимание уделяется подходам к социально значимым объектам: поликлиникам, школам, остановкам общественного транспорта, а также пешеходным зонам. С учетом прогнозируемой оттепели коммунальщики не только расчищают, но и оперативно вывозят снежные массы.

Коммунальные службы призывают автомобилистов не парковаться на проезжей части дворов — это блокирует проезд снегоуборочной техники и замедляет работу.

Сообщить о последствиях непогоды можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 и 112.