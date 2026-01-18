Коммунальные службы ликвидировали последствия снегопада в Коломне

16 января коммунальные и дорожные службы продолжили масштабную уборку снега в Коломне, Озерах и сельских поселениях округа. Подрядчики трудятся без выходных, чтобы расчистить дороги и тротуары от снежных завалов.

В Коломне на улицах Гаврилова и Южная снег убирали с проезжей части с помощью ротора. Два трактора работали в частном секторе рядом с улицами Ленина и Леваневского. Также техника вывозила снег с улиц Фрунзе и Левшина. На Красногвардейской, Посадской и Льва Толстого расчистили проезжую часть и подходы к пешеходным переходам.

Параллельно работы шли в городском поселении Озера. Там снег вывезли с улицы Пролетарской и Рабочего переулка. Автогрейдер привел в порядок улицы Стачечная, Красные Озеры, Трудовая и Юрия Сергеева. Комбинированная дорожная машина прошла по маршруту, который включает Катюшино поле, площадь Советскую, район Литерных домов, Болотово, Роговое поле, Челноки и район Жилкоп. В районах Жилкоп и Роговое поле в уборке участвовали два экскаватора и трактор.

Работы также провели в ряде сельских населенных пунктов: в Городищах, Лысцеве, Колодкине, Субботове, Павлееве, Каменке, Борисове, Пирочах, Городце, Лесной поляне, СНТ «Ветеран», Речицах, СНТ «Речицы-2», Реброве, Мощаницах, СНТ «Березка-1», Стояньеве, а также на Биорковском направлении.