Коммунальные службы ликвидировали последствия снегопада в Истре

За неделю в округе коммунальные службы убрали 856 тысяч квадратных метров снега и обработали 646 тысяч квадратных метров от наледи. Работы шли с повторными выходами после новых осадков.

На этой неделе сотрудники МБУ «ДОДХИБ» очистили городские территории от снежных заносов и наледи. Были приведены в порядок дворы, парковки, пешеходные зоны. Учитывая снегопады — чистить приходилось практически постоянно.

Основной задачей стало обеспечение проезда и возможность парковки транспорта. Расчистили почти 496 тысяч квадратных метров дворовых проездов и парковочных зон. А реагентами обработали более 404 метров.

Тротуары тоже привели в порядок: вручную очистили почти 134 тысячи квадратных метров, техникой — еще 227 тысяч. Их также обработали противогололедными материалами: вручную 82 тысячи квадратных метров и 161 тысячу — механизировано.

Кроме того, за неделю вывезли 1588 кубометров снега с территории муниципального округа Истра. Отметим, что всего подготовлено три места для складирования снега в муниципалитете.