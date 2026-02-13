Коммунальные службы ликвидировали последствия мощного снегопада в Чехове

На дорогах и во дворах задействовано более 40 единиц муниципальной техники. В уборке участвуют 115 дорожных рабочих и дворников. К ним присоединились свыше 150 сотрудников управляющих компаний.

«Техника не только сметает снег, но и вывозит его. С начала зимы с муниципальных дорог убрали 19 тысяч кубометров, с дворовых территорий — еще 11 тысяч. Мы обрабатываем дороги песко-соляной смесью против наледи, ее израсходовали уже более семи тысяч тонн. Сейчас температура повышается, поэтому реагенты работают особенно эффективно», — рассказал руководитель муниципалитета Михаил Собакин.

Власти округа держат ситуацию на контроле и обещают оперативно реагировать на обращения жителей.