Коммунальные службы ликвидировали последствия мощного снегопада в Чехове
Минувшая ночь принесла в Чехов сильный снегопад. Коммунальные службы округа перешли на усиленный режим работы и продолжают убирать улицы круглосуточно.
На дорогах и во дворах задействовано более 40 единиц муниципальной техники. В уборке участвуют 115 дорожных рабочих и дворников. К ним присоединились свыше 150 сотрудников управляющих компаний.
«Техника не только сметает снег, но и вывозит его. С начала зимы с муниципальных дорог убрали 19 тысяч кубометров, с дворовых территорий — еще 11 тысяч. Мы обрабатываем дороги песко-соляной смесью против наледи, ее израсходовали уже более семи тысяч тонн. Сейчас температура повышается, поэтому реагенты работают особенно эффективно», — рассказал руководитель муниципалитета Михаил Собакин.
Власти округа держат ситуацию на контроле и обещают оперативно реагировать на обращения жителей.
Специалисты напоминают: сообщить о снежных заносах можно по телефону «Мосавтодора» 8-800-250-40-04. Эта организация отвечает за региональные дороги.
За уборку муниципальных дорог отвечает «Чеховское благоустройство». Заявки удобно отправлять через чат-бот — они сразу поступают нужному подрядчику.
При внештатных ситуациях звоните на горячую линию 8-800-200-10-67 или в службу 112.