Коммунальные службы Ленинского округа устраняют последствия сильного снегопада

В Ленинском городском округе коммунальные службы работают в усиленном режиме. Сегодня, 27 апреля, мощный снегопад и сильные порывы ветра увеличили объем работы. Специалисты начали уборку в семь утра и сейчас расчищают Советский проезд в городе Видное.

На месте работают 47 человек, две единицы мини-погрузчиков «Бобкэт», машины со щетками и ручные снегоуборщики. Дворники вручную очищают от снега пешеходные дорожки и подходы к социальным объектам: школам, детским садам и поликлиникам.

Начальник участка Александр Хлыстов рассказал, что, хотя погода не предвещала такого сильного снегопада, возможность непредвиденного учитывали и технику держали наготове.

Кроме того, рабочие оперативно устраняют поваленные деревья. Всего на дорогах Ленинского округа работают 82 сотрудника и 49 единиц техники МБУ «ДорСервис».