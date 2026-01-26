Коммунальные службы Ленинского округа переведены в режим повышенной готовности

В Подмосковье ожидается резкое ухудшение погодных условий. В связи с этим все дорожные и коммунальные службы Ленинского городского округа приведены в состояние повышенной готовности.

27 и 28 января прогнозируются сильный ветер и рост снежного покрова до 60 сантиметров. Для ликвидации последствий непогоды ежедневно будут задействованы более 300 единиц специализированной техники, включая около 70 машин малой механизации. К работам планируется привлечь до 1000 дворников.

«Мы понимаем, что мгновенно убрать всю территорию округа не получится. Работы будут вестись поэтапно, но мы приложим максимум усилий для поддержания безопасности на дорогах и во дворах», — заявил глава округа Станислав Каторов.

Первоочередными задачами станут расчистка основных магистралей, опасных участков, входов в многоквартирные дома, зон вокруг мусорных площадок, а также тротуаров, лестниц и пандусов. После этого службы перейдут к уборке внутриквартальных проездов, дорог в сельской местности, подъездов к дачным кооперативам, детских и спортивных площадок.

В администрации также призвали жителей по возможности отказаться от дальних поездок, соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила дорожного движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру экстренных служб 112 или в диспетчерскую службу Ленинского округа по телефону 8(495)541-29-22.