Коммунальные службы Ленинского округа начали устранять последствия ливней

В Подмосковье, по данным синоптиков, за сутки выпало 84% месячной нормы осадков. На борьбу с подтоплениями оперативно вышли службы экстренного реагирования и управляющие компании муниципалитета.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов сообщил, что утром подтопило участки дорог на Советском проезде, Олимпийской улице, бульваре Зеленые Аллеи, а также участок Измайлово — Булатниково. Коммунальщики своевременно ликвидировали воду с помощью специализированной техники.

«Благодаря оперативности и согласованности действий нам удалось свести к минимуму негативные последствия стихии», — рассказал Станислав Каторов.

На территории жилого комплекса «Римский квартал» в поселке Развилка из-за обильных осадков произошел срыв системы водоотвода в доме № 5. Воду из здания и подземного паркинга уже откачали, идет просушка помещений.

В жилом комплексе также устранили подтопление в доме № 13, ведутся работы на парковочных зонах у домов № 7 и № 15.