Коммунальные службы Ленинского округа ликвидируют последствия сильного снегопада

В Ленинском городском округе коммунальные службы активно справляются с последствиями мощного снегопада. За последние сутки выпало около пятой части месячной нормы осадков, а высота снежного покрова в городе приблизилась к 50 сантиметрам.

Мастер участка Алексей Хорошилов сообщил, что с раннего утра специалисты расчищают пешеходные дорожки на центральных улицах: Школьной, Заводской, Советской и Проспекте Ленинского Комсомола. «Мы делаем все возможное, чтобы люди могли передвигаться по городу легко и безопасно, без риска упасть», — подчеркнул он.

Параллельно ведутся работы по очистке проезжей части. Для этого задействованы специализированные машины: тракторы МТЗ и бобкэты. Они расчищают дороги, после чего снег грузят в самосвалы и вывозят за пределы города.