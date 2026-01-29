Более тысячи дворников вышли на уборку снега в Ленинском округе 29 января

В Ленинском городском округе, включая город Видное, коммунальные службы уже третьи сутки трудятся в усиленном режиме из-за сильного снегопада. Сегодня на уборку пешеходных дорожек и лестниц вышли более тысячи дворников.

Работник МБУ «Благоустройство» Анатолий Галкин сообщил, что уборка началась в шесть утра. Часть бригады направилась в центр города, а другие специалисты отправились очищать от снега видновскую больницу, взрослую и детскую поликлиники. Благодаря слаженным действиям, основной план по уборке был выполнен уже к 14:00.

Анатолий отметил, что коммунальные службы были готовы к сильному снегопаду: подготовили технику и необходимый инвентарь. У рабочих есть ручные снегоуборщики, лопаты и щетки для тщательной очистки тротуаров. Также задействована крупная техника: бобкэты, тракторы «Беларусь» и КАМАЗы, которые справляются с уборкой больших снежных масс на основных магистралях города.