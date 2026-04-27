Коммунальные службы Красногорска ликвидируют последствия апрельского снегопада

В апреле в Красногорске внезапно вернулись зимние условия — снег, ветер и поваленные деревья. Утро на улице Первомайской началось не с весеннего солнца, а с активной работы городских служб.

На площади Оптиков с раннего утра шла уборка: дерево, не выдержав непогоды, упало прямо на парковку. «Службы оперативно отреагировали, приехали, распилили дерево. Сейчас ожидаем технику для вывоза», — рассказала начальник отдела территориальных проектов Рената Пирогова.

Три автомобиля пострадали от стихии. Их владельцы быстро вызвали экстренные службы и начали фиксировать повреждения. В одной из машин разбиты крыша, заднее стекло и крыло.

Несмотря на сложные условия, коммунальные службы несколько часов координировали работу и помогали жителям разобраться с дальнейшими шагами. Пострадавшим подробно объяснили порядок действий для возмещения ущерба.

Апрельский снег — редкое явление, но для городских служб это очередная проверка на готовность. Судя по оперативной реакции, с такими сюрпризами в Красногорске умеют справляться быстро и слаженно.