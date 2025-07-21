Коммунальные службы Котельников начали устранять последствия сильных дождей

В городском округе Котельники из-за сильных осадков зафиксированы местные подтопления в нескольких микрорайонах. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы.

Ведутся мероприятия по откачке воды, прочистке ливневых канализаций и восстановлению водоотводных систем.

В микрорайоне Белая Дача возле домов № 13 и № 15 произошло скопление воды на придомовой территории из-за перегрузки ливневой канализации. Специалисты МУЖКП «Котельники» оперативно прочистили систему водоотвода, подтопление устранено.

На улице Новая, дом № 14, из-за сильных осадков залиты верхние этажи многоквартирного дома — причиной стала перегрузка ливневой системы здания. Вода откачана, управляющая компания проводит уборку и ликвидацию последствий.

В районе пруда Силикат, у дома № 24, из-за засора в ливневой канализации произошло подтопление прилегающей территории. Сотрудники МБУ «Спецтранс» устранили засор, вода полностью отведена.

На территории Опытного поля при повышении уровня воды в речке Люберка подтоплены прибрежные участки. На месте работают аварийные бригады МУЖКП «Котельники», ведутся работы по стабилизации ситуации.

Подтопления отмечены также на двух областных дорогах — Дзержинском шоссе и улице Железнодорожной. Специалисты ГБУ МО «Мосавтодор» организовали отвод воды и проводят очистку дорожного полотна.

Администрация округа поддерживает постоянную связь с коммунальными и дорожными службами. Все обращения жителей оперативно рассматриваются.

Работы по устранению последствий непогоды продолжаются до полного восстановления нормальной ситуации.