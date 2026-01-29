Коммунальные службы Королева активно борются с последствиями снегопада

29 января в Королеве продолжается активная уборка снега. На центральной площади города работает трактор, который собирает снег в кучи, а специальная грузовая машина перевозит их на специальные площадки, одна из которых расположена рядом со стадионом «Вымпел».

Сегодня на улицах города работают 400 человек и 100 единиц техники, от мощных бульдозеров до небольших снегоуборочных машин. Особое внимание рабочие уделяют тротуарам и подходам к остановкам общественного транспорта.

«Зима в этом году непростая», — отметил житель города Иван Сафронов. Он выразил благодарность коммунальным службам за их работу в сложных погодных условиях.

В округе проводится как ручная, так и механизированная уборка. Дворники тщательно очищают придомовые территории: входы, дорожки, тротуары и подходы к контейнерным площадкам.