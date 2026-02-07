Коммунальные службы Коломны убирают снег круглосуточно

В городе Коломна коммунальные службы продолжают работу по уборке снега, не дожидаясь утра. В ночь на 27 января дорожные рабочие вышли на улицы, чтобы обеспечить безопасность пешеходов и автомобилистов.

Одной из точек ночной уборки стала улица Зайцева. Рабочие очищают тротуары и створы пешеходных переходов. Там, где техника не может подойти вплотную, используется ручной труд. Лопаты по-прежнему незаменимы на узких участках и возле переходов.

Начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства и дорог администрации городского округа Коломна Евгений Гуров рассказал, что в ночную смену задействованы две бригады дорожных рабочих и 16 единиц специализированной техники. «Работают комбинированные дорожные машины, погрузчики, МТЗ. Параллельно выполняем очистку проезжей части и вывоз снега», — отметил он.

За сутки на улицах города работали 39 единиц техники и 45 дорожных рабочих. Специалисты очищали дорожное полотно, остановочные площадки, подходы к пешеходным переходам и тротуары.

Ночная смена началась в 20:00 и продлится до 8 утра. После этого к работе приступят дневные бригады. Такая непрерывная схема позволяет не накапливать снежные завалы и поддерживать порядок даже во время продолжительных снегопадов.