Коммунальные службы Коломны расчистили крыши 41 дома за 2 выходных дня

Департамент городского хозяйства продолжает убирать снег и наледь с кровель многоквартирных домов. Только за пятницу и субботу специалисты освободили крыши 41 жилого строения.

Работы завершены на кровлях домов № 41 и 39 по улице Ленина, № 38, 38б и 38в по улице Фрунзе, № 14, 15 и 16 по улице Яна Грунта, № 22 и 24 по улице Калинина, а также дома № 19 по улице Малышева. До вечера субботы коммунальщики планируют отработать задачи на проспекте Кирова (дома № 41, 44, 50) и на улице Дзержинского (дом № 58).

Как рассказал заместитель генерального директора ООО «ДГХ» Алексей Аксенов, ежедневно ведется мониторинг состояния всех кровель, особое внимание уделяют металлическим покрытиям, где снег скапливается в больших количествах. Во время оттепелей возникает риск схода снежных масс, поэтому сотрудники работают без выходных, привлекая дополнительные силы подрядчиков.

Особое внимание уделяют очистке плоских кровель, чтобы весной при таянии не возникло проблем с водоотведением. Сотрудники управляющих компаний уже сейчас проводят принудительный сброс воды через водостоки. Наиболее уязвимы в этом плане пятиэтажные дома на улицах Гагарина, Макеева и проспекте Кирова, а также некоторые девятиэтажки.

По данным метеорологов, количество выпавшего этой зимой снега превышает показатели последних двухсот лет, а температурные рекорды вошли в список самых холодных в XXI веке. Это создает значительные нагрузки на инфраструктуру, однако коммунальные службы готовы оперативно реагировать на любые ситуации.