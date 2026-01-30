Коммунальные службы Каширы продолжили борьбу со снегом

В Кашире коммунальные службы активно работают над ликвидацией последствий снегопада. В шесть утра сотрудники МБУ «Благоустройство» уже приступили к своим обязанностям. Пока жители города собираются на работу, тракторы расчищают дорожки вдоль улицы Садовой. Два «Беларус» задействованы в уборке площади перед торговым центром и у отделения ЗАГСа.

Заместитель директора МБУ «Благоустройство» Петр Роговченко сообщил, что на улицах Каширы работает 20 единиц техники. Среди них: семь тракторов с щетками, четыре трактора с оборудованием для обработки дорог противогололедной смесью, один мини-погрузчик с ковшом и один с ротором, два экскаватора-погрузчика, самосвалы ГАЗ и МАЗ. Также на уборку вышли 64 дворника.

В течение дня планируется не только уборка общественных пространств, но и активный вывоз снега. Коммунальщики планируют вывезти минимум 200 кубометров снега за день. Работы продолжатся в микрорайоне Кашира-2, а также в исторической части города на улице Советской. Здесь в течение дня очистят пешеходные зоны, сквер Пушкина и Летний сад.