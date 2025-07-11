Коммунальные службы Истры заменили 16 канализационных люков в июне
Специалисты МУП «Истринская теплосеть» заменили и отремонтировали 16 канализационных люков. Роботы провели в июне.
В муниципальном округе Истра проводится регулярный мониторинг канализационных люков. Бригады МУП «Истринская теплосеть» проверяют их как на газонах, так и на дорогах и тротуарах. Если обнаружены повреждения — люки оперативно ремонтируют или полностью заменяют.
Всего заменили три полимерных и 13 чугунных крышек. Работы прошли в Истре, Снегирях, Дедовске, Рождествено, Агрогородке и других населенных пунктах округа. Например, в Истре между двумя детскими садами на улице Босова заменили сразу 4 люка.
Если вы заметили открытый или поврежденный люк — важно сразу сообщить об этом. Сделать это можно в диспетчерскую службу МУП «Истринская теплосеть». Своевременное обращение поможет предотвратить травмы и аварийные ситуации.