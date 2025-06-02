Коммунальные службы Истры выполнили более 200 работ за прошлую неделю

Более 200 работ по ЖКХ выполнили коммунальные службы Истры на прошлой неделе. Они прошли почти в 100 многоквартирных домов.

Сотрудники заменили заглушки на ГВС и запорные арматуры в 15 домах, привели в порядок пять подвалов, обновили на светодиодные 25 светильников и более 30 ламп, отремонтировали 11 домофонов, в шести подъездах выполнили ремонты входных групп. Причем не все работы были плановые, некоторые обрабатывали по обращениям жителей.

Специалисты «Истринской теплосети» за неделю провели более 70 различных ремонтных работ: устранили 20 засоров канализации, 12 утечек в системе холодного водоснабжения, выполнили обслуживание и ремонт 11 канализационных насосных станций, также выполнили промывку семи сетей и фильтров.

Отметим, что целый ряд ремонтных работ провели в микрорайоне «Восточный»: заменили крышки люков, отремонтировали колодцы, очистили иловые карты, откачали септик и благоустроили канализационный коллектор.