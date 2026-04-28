Коммунальные службы Истры устраняют последствия ночного снегопада

В подмосковном городе Истра минувшей ночью начался сильный снегопад, который стал полной неожиданностью для местных жителей. Первые лучи солнца высветили покрытые снегом улицы, и на сегодняшний день ситуация не сильно изменилась — снег продолжает идти.

Коммунальные службы оперативно вышли на дежурство и взялись за уборку снега с раннего утра. Так, на тротуаре около подъезда дома номер 15 на улице Юбилейной двое дворников тщательно очистили асфальт от снежного покрова. Они уделили внимание не только самой прохожей части, но и входным группам, чтобы выходящие из дома жители не поскользнулись.

Во дворе рядом с домом поработал трактор со щеткой, чтобы предотвратить образование больших луж и скоплений воды, которые могут со временем заледенеть. Подобные работы проводятся рядом с каждым домом, где скапливается ощутимый слой снега.