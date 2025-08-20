Коммунальные службы Истры устранили аварии на водоснабжении и канализации

В выходные специалисты МУП «Истринская теплосеть» устраняли аварии и проводили плановые работы на сетях. Большинство из них делают по заявкам жителей.

Так в селе Павловская Слобода устранили утечку на сетях и вернули воду во все квартиры, подобные, но уже аварийные работы провели в Дедовске, также восстановили водоснабжение в дома на улице Жукова и 1-я Пролетарская.

Еще убрали засоры на нескольких адресах в Кострово, Истре на трех улицах, в селе Новопетровское, Дедовске, и в Павловской Слободе.

Кроме этого, коммунальные службы выполняют и запланированные работы на колодцах, котельных, и прочих социально важных объектах, чтобы у каждого жителя в округе была вода, тепло и канализация работала исправно.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или канализацией, можно обратиться в диспетчерскую службу МУП «Истринская теплосеть», она работает круглосуточно. Контакты для связи: 8 (498) 314-99-96, 8 (916) 280-11-26.