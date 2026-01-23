Коммунальные службы Истры собрали более 360 кубометров мусора

С начала года силами сотрудников МБУ «ДОДХИБ» уже собрано более 360 кубических метров мусора. Сотрудники вручную собирают мусор, раскиданный у контейнеров, и расчищают прилегающие к ним площадки от снега.

Эта мера необходима для поддержания санитарного состояния территорий муниципалитета. Параллельно с уборкой мусора коммунальщики проводят расчистку самих площадок от снега. Всего на балансе МБУ «ДОДХИБ» находится около 260 контейнерных площадок.

Несанкционированный сброс мусора, даже в небольшом количестве, влечет за собой административную ответственность и штраф от двух тысяч рублей для граждан. Кроме этого, таким образом ухудшается состояние окружающей среды и внешний вид территорий.

Для выброса мусора разного размера и состава предусмотрены специальные места, например, контейнеры и урны в общественных пространствах.