Коммунальные службы Истры расчистили снег на улице 9-й Гвардейской Дивизии

В Истре на улице 9-й Гвардейской Дивизии коммунальные службы провели работы по очистке территории от снега. Жители района вздохнули с облегчением.

Особое внимание было уделено парковочным местам и площади возле рынка и супермаркетов. В этих местах всегда много автомобилей, и проблема выезда с парковки в условиях обильных снегопадов стоит особенно остро. На этот раз коммунальщики использовали трактор, чтобы сгрести и вывезти снежные завалы.

Благодаря проведенным работам значительно улучшилась доступность парковки для автолюбителей, а также были созданы более комфортные условия для пешеходов, направляющихся за покупками.