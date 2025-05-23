Коммунальные службы Истры провели работы более чем по 120 адресам

Коммунальные службы муниципального округа Истра на этой неделе провели широкий спектр работ более чем на 120 адресах. В числе приоритетов — оперативный отклик на заявки жителей.

В Новопетровском, в условиях ограниченного доступа, коммунальщики провели замену насосного оборудования и откачку двухъярусных отстойников на очистных сооружениях. Повышенная нагрузка была и у бригад в Дедовске. Из 27 заявок 9 раз бригады выезжали именно туда.

Также провели работы на объектах водоснабжения и водоотведения: отчистку насосов на КНС, замену фильтров на ВЗУ, промывку водопроводных сетей. А в лесопарке «Соколка» началась установка оборудования для бесканальной прокладки труб с применением буровой установки.

У АО «Истринская теплосеть» уже начала готовится к следующему отопительному сезону. На 51 объекте прошли гидравлические испытания. Работы в рамках государственной программы модернизации теплоснабжения продолжаются в Рождествено, Онуфриево, Новопетровском, на ПСО 13 в Истре, а также на котельной №1 в Дедовске. Также возобновили модернизацию котельной в Алексино.

Одновременно ведутся и аварийно-ремонтные работы: на этой неделе такие выезды были зафиксированы в Дедовске и Савельево. Также шло благоустройство участков после ремонтных работ в Истре на улице Ленина и в Алексино.

Кроме того с наступлением весны специалисты занимаются покраской, ремонтом межпанельных швов, цоколей, лестниц и крылец. Проводятся работы по покосу травы и опиловке зеленых насаждений во дворах многоквартирных домов.