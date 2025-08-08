Коммунальные службы Истры привели в порядок дороги и детские площадки

Для более эффективной работы территорию округа поделили между бригадами коммунальной службы на шесть участков. Шаг за шагом они делают муниципалитет чище, безопаснее и комфортнее для жизни.

Так, в Дедовске на прошедшей неделе выполнили следующие работы: ямочный ремонт горячими смесями на улицах Красный Октябрь, дом 3, Керамической, дом 27а, Мира, вблизи домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и на улице Ленина. Устранили 12 ям, отремонтировали 20 квадратных метров дорожного покрытия — там, где ежедневно ходят сотни жителей, больше нет препятствий.

Также покосили газон на площади почти 29,3 тысячи квадратных метров, восстановили пять детских игровых площадок, посадили около 280 саженцев цветов на улицах Гагарина и Больничной, а также устранили локальные подтопления на улице Ударная, дом № 1. Все работы проводятся в соответствии с планом и с обязательным контролем качества исполнения.