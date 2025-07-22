Коммунальные службы Истры перевили в усиленный режим работы

Ликвидацию последствий непогоды в Истре обсудили на еженедельном заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Андрея Воробьева. В округе аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Через все формы обратной связи поступают обращения жителей, где выявляются локальные подтопления — это как участки автомобильных дорог, так и пешеходные коммуникации.

Аварийные бригады коммунальных и дорожных служб устраняют последствия непогоды в округе. Используется и специальная техника для откачки воды. Особое внимание уделено подземным переходам у железнодорожных станций «Дедовск» и «Новоиерусалимская».

Параллельно аварийные бригады МУП «Истринская теплосеть» и АО «Истринская теплосеть» продолжают проверку состояния территорий коммунальных объектов — котельных, ВЗУ, КНС и очистных сооружений.

На совещании также говорили и о пилотном проекте — переводе общих собраний собственников жилья в электронный формат. Истра подключилась к этой работе одна из первых в регионе. Уже сейчас жители многоквартирных домов отмечают удобство такого формата. Ведь одно из ключевых преимуществ — это возможность удаленного голосования. Даже находясь в отпуске или командировке. Участвовать в голосовании можно разными способами: на сайте ГИС ЖКХ, в мобильном приложении «Госуслуги. Дом» или через МФЦ.