Коммунальные службы Истры оперативно убирают снег

В городе Истра продолжается снегопад, хоть и не такой сильный, как в других городах Подмосковья. Дворники активно устраняют его последствия, а там, где необходимо, работают бригады коммунальных служб и тракторы.

Утром на улице Босова рядом с домом №15 коммунальщики убрали снег около подъездов. Бригада из трех человек очистила асфальт и скамейки. Работы провели оперативно, чтобы снежные массы, которые оседают на тротуарах и проезжей части, не превратились в слякоть и не мешали людям передвигаться.

Такие работы проводят по всей Истре с раннего утра, чтобы жители, которые отправятся на работу, не испытывали неудобств. Если снег продолжит идти, все внимание коммунальных служб будет сконцентрировано на его уборке.