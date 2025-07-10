Коммунальные службы Истры обновили 25 подъездов за два месяца

«Истринская теплосеть» выполнила комплекс работ в 10 подъездах. На улице 9-й Гвардейской дивизии в доме 49 провели покраску подоконников и установку поручней в трех подъездах. В доме 3 на Рабочем проезде отремонтировали «сапожки» и смонтировали ограждение для электропроводки. На Гвардейской улице в доме 60 привели в порядок восемь откосов и подоконников. В доме 57 по улице Панфилова заменили почтовые ящики и сделали косметический ремонт стен. На Первомайской улице в доме 8 устранили последствия ремонта водопровода, а в доме 4 по улице Адасько обновили почтовые ящики и отремонтировали стены первого этажа.

МБУ «ЖКУ м. о. Истра» провело работы в 15 подъездах общей площадью более 1800 квадратных метров. Специалисты выполнили штукатурные, шпаклевочные и малярные работы в домах Дедовска, Павловской Слободы, Глебовского и Котова. Особое внимание уделили домам на улицах Гагарина, Красный Октябрь, Космонавта Комарова, Мира, Первомайская, Больничная и Ленина в Дедовске. В поселке Первомайский дополнительно заменили почтовые ящики, а в Котово установили новые подъездные таблички.