Коммунальные службы Истры начали устранять последствия снегопада

С шести утра специалисты жилищно-коммунального управления Истры очищают дворовые территории от снега. В первую очередь в порядок приводят входные группы, очищают и обрабатывают противогололедным средством спуски и ступени, расчищают тротуары.

На данный момент задействовано 65 специалистов, указанного количества рабочей силы достаточно. При необходимости будут привлечены дополнительные ресурсы.

Помимо этого, сотрудники управления ликвидируют поваленные деревья. Работа проводится по ряду адресов в Павловской Слободе.

По вопросам уборки территорий жители могут обратиться в круглосуточные диспетчерские службы жилищно-коммунального управления Истры по телефонам: 8-498-317-73-28, 8-995-794-20-92, в акционерное общество «Истринская теплосеть»: 8-991-650-68-80, 8-977-115-76-74, а также по единому номеру 112.