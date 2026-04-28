Коммунальные службы Истры начали ликвидировать последствия циклона

В связи с прохождением циклона, сопровождающегося обильными снегопадами, коммунальные службы Истринского округа переведены на усиленный режим работы. Бригады в круглосуточном режиме расчищают дороги, тротуары и дворовые территории от снега.

От Жилищно-коммунального управления округа Истра задействовано 65 человек, от управляющей компании «Истринская теплосеть» — 16, от «Дирекции Обслуживания Дорожного Хозяйства и Благоустройства» — 66 человек. Особое внимание уделяется безопасности жителей: специалисты проводят опиловку и удаление аварийных деревьев.

За прошедшие сутки работы выполнены в деревне Покровское на улице Майской, поселке Ивановское, селе Павловская Слобода на улице Стадион, в Дедовске на улицах Колхозной, Малиновке, Мира, Космонавта Комарова, Западной, Гурьянова, Энергетиков, Володарского, в поселке Снегири, деревне Пречистое, Истре на улице Ленина, деревне Надовражино.

Специалисты управляющей компании оградили деревья с опасным наклоном в целях предупреждения граждан на улицах Советской (дома 34, 39а), Первомайской (дома 6, 10, 12), Ленина (дома 72, 83, 89, 103), Урицкого (дома 40, 43).

Уборка и распил поваленных стволов продолжаются. Коммунальные службы просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам, связанным с работой спецтехники. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохраняются. Если вы заметили упавшее дерево, обрыв линии электропередачи или другое происшествие, сообщайте по номеру 112.