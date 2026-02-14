Коммунальные службы и техника вышли на уборку снега в Балашихе

Работы по устранению последствий циклона начались вечером 12 февраля. Особое внимание уделяют расчистке маршрутов общественного транспорта, подъездов к социальным объектам, пешеходным переходам и остановкам.

Снегоуборочная техника и бригады дворников задействованы на расчистке дорог, тротуаров, дворовых территорий и общественных пространств. Дорожная техника продолжает круглосуточно работать на основных магистралях и внутриквартальных проездах.

По прогнозам синоптиков, снег постепенно сменится дождем и мокрым снегом, а температура воздуха может подняться выше +2 градусов. В связи с этим улично-дорожную сеть дополнительно обработают противогололедными материалами.

Для ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество снегоуборочной техники и бригад ручной уборки. Работы будут продолжаться в усиленном режиме до полной стабилизации погодной ситуации.