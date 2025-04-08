Коммунальные службы Химок вышли устранять последствия снегопада

Специалисты городских коммунальных служб Химок начали работу в усиленном режиме из-за обильных осадков. Снег с улиц убирают 143 дворника и 29 единиц специальной техники: тракторы, экскаваторы и мини-погрузчики.

Сотрудники коммунальных служб расчищают от снега дороги, тротуары и дворовые территории. Проезжую часть убирают с помощью техники, пешеходные дорожки приводят в порядок вручную.

Приоритетной задачей специалистов является уборка объектов социальной значимости, как, например, школ и поликлиник, а также мест общего пользования: остановок общественного транспорта, железнодорожных станций и платформ.

Жителей округа предупреждают о необходимости соблюдать скоростной режим на дорогах. Кроме того, личные автомобили на время работы специальной техники рекомендуют убирать, чтобы не мешать расчистке снега.

Ответ на все интересующие вопросы можно получить, позвонив на горячую линию администрации Химок по телефону: +7 (495) 793-01-01.