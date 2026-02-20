Коммунальные службы Химок устраняют последствия снегопада

В ночь с 19 на 20 февраля коммунальные службы городского округа Химки активно работали на основных магистралях. В 23:00 три комбинированные дорожные машины начали уборку снега на пересечении Юбилейного проспекта и улицы 9 Мая.

Машины оснащены отвалом и щеткой для эффективной очистки проезжей части. Отвал представляет собой изогнутую пластину, которая собирает снег. Эта конструкция включает в себя нож, сцепную раму, механизм подъема и толкающие штанги.

Коммунальные службы продолжают работу по уборке снега. С самого утра специалисты очищают дворовые территории, а также проезды к социальным объектам, таким как поликлиники и школы.